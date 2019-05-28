[28/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
دشنت مؤسسة صدى الأحداث للإعلام والتنمية بالتعاون مع منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم توزيع مشروع كسوة العيد للأطفال.
يستهدف المشروع 300 طفلا وطفلة من الأسر المتضررة جراء القصف والنازحين، والمحتاجين.
وأوضحت رئيسة مؤسسة صدى الأحداث سمية الطائفي أن توزيع كسوة العيد للأطفال يأتي ضمن مشاريع المؤسسة وأنشطتها الرمضانية في محاولة لرسم الابتسامة في وجه الطفولة والمساهمة في تخفيف جزء من الأعباء والتكاليف على الأهالي.
وأشارت إلى أهمية استمرار الأعمال الخيرية خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء العدوان والحصار، وتداعياتهما في تفاقم معاناة الشعب اليمني عبر الاستهداف الممنهج والمباشر للطفولة .. مثمنة جهود كل من ساهم في دعم كسوة العيد للأطفال .
سبأ