ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 10:59:05م
اللجنة المنظمة تدعو لإحياء يوم القدس العالمي عصر الجمعة القادمة
دعت اللجنة المنظمة للفعالية جماهير الشعب اليمني لإحياء يوم القدس العالمي بمسيرات في العاصمة صنعاء والمحافظات عصر الجمعة القادمة.
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.
آخر الأخبار:
مؤسسة صدى الأحداث ومنظمة انتصاف تدشنان توزيع مشروع كسوة العيد
الجيش السوري يصد هجوما للنصرة على كفر نبودة
أمسية رمضانية في بني مطر تناقش الوضع الصحي بالمديرية
توزيع بذور محسنة ورؤوس أغنام للمزارعين بمديرية القفر في إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الجيش السوري يصد هجوما للنصرة على كفر نبودة
[28/مايو/2019]
موسكو - سبأ:


أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال فيكتور كوبتشيشين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 مسلح قاموا بمهاجمة منطقة كفر نبودة بمحافظة حماة بسيارات مزودة بالرشاشات الثقيلة، وقد قامت القوات الحكومية السورية بصد الهجوم.

وقال كوبتشيشين في إحاطة: "قام أكثر من 20 مسلحا تابعين لجماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) تدعمهم ثلاث مركبات دفع رباعي مزودة بالرشاشات الثقيلة بشن هجوم على منطقة كفر نبودة في محافظة حماة. وقامت وحدات قوات الحكومة السورية بصد الهجوم وتدمير إحدى المركبات والقضاء على 10 إرهابيين".

وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/مايو الجاري، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
نائب وزير الخارجية الروسي: إدلب لن تصبح رقة ثانية
بينهم وزير الداخلية: إحباط محاولة لاغتيال 4 قادة أمنيين في إندونيسيا
الخارجية الروسية: مؤتمر البحرين محاولة أمريكية جديدة لفرض تسوية بديلة في الشرق الأوسط
منظمة حقوقية تحاول منع مغادرة سفينة سعودية محملة بالأسلحة من فرنسا
الخارجية الروسية تستدعي سفير إسبانيا على خلفية تصريحات "غير ودية" في مدريد
الأمم المتحدة : فرار 20 ألف شخص من شمال غرب نيجيريا بسبب العنف منذ أبريل
المعارضة السودانية تبدأ الإضراب في ظل تصاعد التوتر
هيومن رايتس: قوات الأمن في سيناء ترتكب "انتهاكات جسيمة"
القائد العام لحرس الثورة يكشف عن معلومات حول صواريخ ايران
مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين في انفجار جنوب تايلاند
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by