عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش السوري يصد هجوما للنصرة على كفر نبودة موسكو - سبأ:





أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال فيكتور كوبتشيشين، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 مسلح قاموا بمهاجمة منطقة كفر نبودة بمحافظة حماة بسيارات مزودة بالرشاشات الثقيلة، وقد قامت القوات الحكومية السورية بصد الهجوم.



وقال كوبتشيشين في إحاطة: "قام أكثر من 20 مسلحا تابعين لجماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) تدعمهم ثلاث مركبات دفع رباعي مزودة بالرشاشات الثقيلة بشن هجوم على منطقة كفر نبودة في محافظة حماة. وقامت وحدات قوات الحكومة السورية بصد الهجوم وتدمير إحدى المركبات والقضاء على 10 إرهابيين".



وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة بريف حماة الشمالي الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 أيار/مايو الجاري، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

سبأ [28/مايو/2019]سبأ