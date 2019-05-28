ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 10:59:05م
اللجنة المنظمة تدعو لإحياء يوم القدس العالمي عصر الجمعة القادمة
دعت اللجنة المنظمة للفعالية جماهير الشعب اليمني لإحياء يوم القدس العالمي بمسيرات في العاصمة صنعاء والمحافظات عصر الجمعة القادمة.
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.
آخر الأخبار:
مؤسسة صدى الأحداث ومنظمة انتصاف تدشنان توزيع مشروع كسوة العيد
الجيش السوري يصد هجوما للنصرة على كفر نبودة
أمسية رمضانية في بني مطر تناقش الوضع الصحي بالمديرية
توزيع بذور محسنة ورؤوس أغنام للمزارعين بمديرية القفر في إب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية رمضانية في بني مطر تناقش الوضع الصحي بالمديرية
[28/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :



ناقشت أمسية رمضانية، نظمتها هيئة مستشفي 26 سبتمبر ببني مطر ومكتب الصحة بالمديرية، الوضع الصحي بالمديرية.

وفي الأمسية أشار رئيس الهيئة الدكتور محمد العجلي إلى أهمية تعزيز دور القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي فرضها استمرار العدوان والحصار.

وثمن جهود الكادر الصحي في تقديم الخدمات الصحية ودعم قيادات الصحة والمحافظة ومكتب الصحة بالمحافظة في دعم القطاع الصحي بالمديرية.

وألقيت في الأمسية التي حضرها نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد الهادي ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور مجاهد المطري ونائبه أحمد حزام والكادر الطبي والمشائخ والأعيان كلمات أكدت أهمية الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرضت الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمديرية وسبل معالجتها .. مؤكدة أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات وتقديم خدمات صحية أفضل.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة صدى الأحداث ومنظمة انتصاف تدشنان توزيع مشروع كسوة العيد
توزيع بذور محسنة ورؤوس أغنام للمزارعين بمديرية القفر في إب
ندوة جامعة إب بمناسبة يوم القدس العالمي
انطلاق بطولة الوحدة الثانية لفئات الفروسية بصنعاء
وزير العدل يتفقد سير العمل بورشة صيانة وتأهيل الأثاث المكتبي التابعة للوزارة
بدء التنافس على جائزة مدينة سام للتطوع في السبعين والوحدة بأمانة العاصمة
بدء تصفيات المرحلة الثالثة من مسابقة المبتكر اليمني
هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تتسلم جهاز أشعة مقطعية من منظمة الصحة
اللجنة المنظمة تدعو لإحياء يوم القدس العالمي عصر الجمعة القادمة
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by