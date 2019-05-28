[28/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
ناقشت أمسية رمضانية، نظمتها هيئة مستشفي 26 سبتمبر ببني مطر ومكتب الصحة بالمديرية، الوضع الصحي بالمديرية.
وفي الأمسية أشار رئيس الهيئة الدكتور محمد العجلي إلى أهمية تعزيز دور القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي فرضها استمرار العدوان والحصار.
وثمن جهود الكادر الصحي في تقديم الخدمات الصحية ودعم قيادات الصحة والمحافظة ومكتب الصحة بالمحافظة في دعم القطاع الصحي بالمديرية.
وألقيت في الأمسية التي حضرها نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد الهادي ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور مجاهد المطري ونائبه أحمد حزام والكادر الطبي والمشائخ والأعيان كلمات أكدت أهمية الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
واستعرضت الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بالمديرية وسبل معالجتها .. مؤكدة أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات وتقديم خدمات صحية أفضل.
سبأ