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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 10:59:05م
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  اقتصاد
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
[28/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.

كما وجه الواحدي بتحميل ضعف الكميات المخصصة لفرع أمانة العاصمة من مادة البنزين بشكل يومي حتى عيد الفطر، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين العاجلة وتغطية حجم الاستهلاك المتزايد نتيجة لتوافد الكثير من المواطنين من عدة محافظات إلى الأمانة للتسوق وشراء متطلباتهم الضرورية لعيد الفطر، فضلا عن الازدحام السكاني الكبير نتيجة النزوح المستمر إلى أمانة العاصمة.

وأكدت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استكمال كافة الإجراءات لسرعة تحميل المواد البترولية فور بدء عملية الضخ من السفينة بندنج ميلودي المحملة بكمية (27,581) طن من مادة البنزين التي ربطت صباح اليوم في الرصيف التجاري بميناء الحديدة.

وأشارت إلى أن عملية التحميل مستمرة حاليا لكميات كبيرة من مادة البنزين من منشآت الحديدة وفقا للبرامج المعتمدة تنفيذا لتوجيهات قيادة الشركة.

كما أكدت الشركة استكمال كافة الترتيبات لتسويق وتوزيع شحنة البنزين لتغطية كافة الاحتياجات واستمرار الإجراءات الرقابية على محطات بيع المواد البترولية بكافة المحافظات واتخاذ الإجراءات ضد كل من تسول له نفسه مخالفة اللوائح المنظمة لذلك أو استغلال حاجة الناس بما في ذلك محاربة أية مظاهر للسوق السوداء التي تلاشت مظاهرها مؤخرا بفضل الجهود المتواصلة للقضاء عليها من كافة الجهات المعنية.

وأهابت الشركة بالمواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتبناها ضعفاء النفوس وذوي الكسب غير المشروع لإثارة الهلع.. مؤكدة استقرار الوضع التمويني بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

يذكر أن تحالف العدوان يحتجز سبع سفن محملة بمادتي البنزين والديزل عرض البحر لأكثر من 58 يوما، وذلك إمعانا في زيادة معاناة المواطنين والتضييق عليهم في حاجياتهم الضرورية في ظل تزايد الاستهلاك مع زيادة الحركة المرورية خلال العشر الأواخر لشراء متطلبات العيد.

سبأ
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