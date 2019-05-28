توزيع بذور محسنة ورؤوس أغنام للمزارعين بمديرية القفر في إب

إب - سبأ :

دشن مكتب الزراعة والري بمحافظة إب اليوم، مشروع توزيع البذور المحسنة من محصولي القمح والذرة الشامية على المزارعين بمديرية القفر، وتوزيع رؤوس الأغنام والدجاج البياض على عدد من الأسر المستهدفة بالمديرية.



يأتي المشروع، بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، ضمن برنامج تحسين الأمن الغذائي وصمود سبل العيش.



وفي التدشين أوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس حمود عبدالوهاب الرصاص أن المشروع، يتضمن توزيع عشرة أطنان من البذور المحسنة لمحصولي القمح والذرة الشامية لـ200 مزارع، و400 رأس من الأغنام لـ80 أسرة، بالإضافة إلى توزيع 100 دجاجة بياضة لعشر أسر.



وأكد أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في تعزيز التكافل المجتمعي، وإسهامها في توسيع القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير المنتجات الزراعية .



وأشاد المهندس الرصاص بدعم منظمة الفاو للقطاع الزراعي والحيواني بالمحافظة بتزويد المزارعين بالعديد من المدخلات الرئيسية التي تمكنهم من الاستمرار في نشاطهم الزراعي.



ولفت إلى أن المشروع سيمكًن المزارعين والأسر المستهدفة في المناطق المتضررة والنائية من تأمين إحتياجاتهم من الغذاء، خاصة وأن غالبية سكان اليمن يعتمدون في معيشتهم على منتجاتهم الزراعـية والحيوانـية.



فيما نوه المزارعون ومربيي الثروة الحيوانية بالمديرية بدعم منظمة الفاو ومكتب الزراعة والري بالمحافظة والذي سيسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية .

[28/مايو/2019]سبأ