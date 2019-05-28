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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 10:59:05م
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  عربي ودولي
نائب وزير الخارجية الروسي: إدلب لن تصبح رقة ثانية
[28/مايو/2019]
نيويورك - سبأ:
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين اليوم الثلاثاء خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا "في شهر نوفمبر الماضي حظي مسلحو هيئة تحرير الشام بنفوذ في 60% من أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، فيما ارتفع هذا الرقم حتى أواخر نوفمبر إلى 99%"، كما ندد بتكثيف المسلحين هجماتهم على قاعدة حميميم الروسية خلال الشهرين الماضيين



وقال فيرشينين أن نفوذ "هيئة تحرير الشام" انتشر إلى كل منطقة إدلب، لكن قوات الجيش السوري لن تنفذ عملية عسكرية واسعة هناك، وقال إن إدلب "لن تكون رقة ثانية".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "هيئة تحرير الشام" تنظيم إرهابي وفقا للقرارات الأممية، ومحاربته حق بل واجب للحكومة السورية وكل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن "الحديث لا يدور عن عملية واسعة النطاق في إدلب"، مشددا على التزام روسيا بالاتفاق المبرم مع تركيا حول هذه المنطقة في 17 سبتمبر 2018.

وأعاد نائب وزير الخارجية الروسي إلى الأذهان أن هذه الوثيقة "تؤكد عزم أطرافها على مواصلة مكافحة الإرهابيين"، متعهدا بأن إدلب "لن تصبح رقة ثانية، المدينة الميتة التي دمرها أعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى توحيد الجهود، والعمل المشترك في القضاء على الإرهاب، والإسراع في إعادة إعمار البلاد في مرحلة ما بعد النزاع، والإسهام في العودة الطوعية للاجئين والنازحين".

ووجه فيرشينين دعوة إلى أعضاء مجلس الأمن للتفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإنهاء احتجاز ملايين الأشخاص في منطقة إدلب لخفض التصعيد "رهائن لدى الإرهابيين".

سبأ
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