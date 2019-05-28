محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة جامعة إب بمناسبة يوم القدس العالمي إب - سبأ :





عٌقدت بجامعة إب اليوم ندوة بمناسبة يوم القدس العالمي بعنوان " مشروعنا تحرير مقدساتنا وأراضينا المحتلة"، نظمتها الجامعة بالتنسيق مع دائرة التعليم الجامعي والملتقى الأكاديمي.



وفي الندوة أكد رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب أهمية الحفاظ على القيمة الدينية والعربية والتاريخية للقدس، خصوصا لدى الأجيال الناشئة والشباب وتمكينهم من إستيعاب المتغيرات على الساحة العربية.



من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور أحمد أبو لحوم ضرورة إدراك الجميع لحجم المؤامرات التي تحاك ضد الأمة ومقدساتها من قبل الكيان الصهيوني.



بدوره تطرق الأمين العام المساعد للجامعة نبيل الورافي إلى البعد التاريخي للصراع القائم مع الكيان الصهيوني وصولا إلى المرحلة الراهنة التي تتطلب وحدة الأمة بعيدا عن التبعية لقوى الإستكبار العالمي.



وقدمت خلال الندوة أوراق عمل من قبل الدكتور إسماعيل المصنف وهاشم علوي ونوال الورافي حول القدس ودور الأمة تجاه مقدساتها.



تخلل الندوة قصيدة للشاعر جمال الجماعي، ومداخلات ونقاش مستفيض من قبل الحاضرين.



حضر الندوة نائبا رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان والشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي وأمين الجامعة عبدالملك السقاف ورئيس الملتقى الأكاديمي الدكتور العزي العقاب وعميد كلية العلوم الإدارية الدكتور لطف الجحيفي وعميد مركز البيئة والأمن الكيميائي الدكتور علي مياس ونائب عميد كلية الآداب الدكتور علي بركات ومسجل الجامعة عبدالملك الأكوع ورئيس الملتقى الإداري علي الوادعي.

سبأ [28/مايو/2019]سبأ