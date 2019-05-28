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  رياضة
أهلي صنعاء للواعدين يحرز دوري الأهلي الرمضاني
[28/مايو/2019]
صنعاء  - سبأ :

أحرز فريق أهلي صنعاء، لقب دوري الأهلي الرمضاني لكرة القدم لفئة الواعدين.

شارك في الدوري الذي استمر 10 أيام بنظام الكل مع الكل، أندية أهلي ووحدة صنعاء، آزال ، 22 مايو، العروبة والشرطة.

جاء تتويج الأهلي بقيادة مدربه المخضرم عبد الله العماد، بعد تعادله أمام ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي وحدة صنعاء بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي الأهلي في ختام الدوري.

بهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول ليحقق البطولة، وجاء الوحدة وصيفا بتسع نقاط، وحل آزال ثالثا بست نقاط، وجاء مايو رابعا بخمس نقاط، فيما حل فريقا العروبة والشرطة في المركزين الخامس والسادس بثلاث نقاط.

حضر ختام الدوري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب وأمين عام النادي الأهلي عبد الله حسين جابر.

سبأ
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