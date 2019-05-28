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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 10:59:05م
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  عربي ودولي
بينهم وزير الداخلية: إحباط محاولة لاغتيال 4 قادة أمنيين في إندونيسيا
[28/مايو/2019]
جاكرتا - سبأ:


أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لاغتيال أربعة مسؤولين أمنيين كبار، بينهم وزير الداخلية والمستشار الأمني للرئيس.

 ويأتي الكشف عن المخطط الفاشل، بعد أقل من أسبوع على مقتل ثمانية متظاهرين، وإصابة مئات آخرين في أحداث شغب في العاصمة جاكرتا، هي الأسوأ منذ سنوات.

وذكرت السلطات، أن 6 أشخاص، أوقفوا قبل تنفيذ مخططهم، باغتيال المسؤولين وأحد كبار مسؤولي الانتخابات في مسعى لإدخال البلاد في فوضى.

وأوضحت السلطات أن زعيم المجموعة أوقف قرب موقع أحداث الشغب وبحوزته بندقية الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة أن وزير الداخلية ويرانتو، ورئيس وكالة الاستخبارات الوطنية بودي غوناوان، والمستشار الأمني للرئيس غوريس ميري، ووزير شؤون الحكومة لوهوت باندجايتان كانوا أهدافا لمؤامرة الاغتيال.

وذكرت الشرطة الثلاثاء أيضا أنها أوقفت 10 أشخاص متهمين بنشر أنباء كاذبة وإشاعات حول أعمال الشغب، وهي جريمة بموجب قانون المعلومات الإلكتروني الإندونيسي.

سبأ
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