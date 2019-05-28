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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 10:59:05م
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انطلاق بطولة الوحدة الثانية لفئات الفروسية بصنعاء
[28/مايو/2019]
صنعاء - سبا :

انطلقت بملعب نادي وحدة صنعاء اليوم منافسات بطولة الوحدة الثانية للفروسية في قفز الحواجز ،ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد العام للفروسية والهجن ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.


يشارك في البطولة التي تقام تحت شعار " خيولنا عودة على صهوة الوحدة والسلام " 148 فارسا لفئات البراعم والأشبال والناشئين يمثلون الكلية الحربية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ونادي العاصمة للفروسية ومربط الرعد وإسطبل السياني و نبيل هايل  ومركز الحسينية.

وشهد الافتتاح الذي حضره رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان ووكيل محافظة الحديدة رئيس مربط الرعد صدام آل راشد و النائب الثاني لرئيس إتحاد الفروسية نجيب العذري ورئيس نادي العاصمة اللواء احمد الظاهري , إقامه  سباقات فئة البراعم التي خاضها 48 فارسا وجرت على مسلك مكون من ستة حواجز ارتفاع الحاجز 70 سم والعرض مثل الارتفاع دون اعتبار للزمن.

وأسفرت السباقات عن تصنيف إحراز  24 فارسا الذين اجتازوا المسلك بدون أخطاء , المركز الأول.

كما اسفرت سباقات الحواجز لفئة الاشبال التي شارك فيها 60 فارسا على مسلك مكون من ثمانية حواجز منها حاجز ثنائي مركب  طول وعرض الحاجز 80 سم, عن فوز 24 فارسا بالمركز الأول.

وتتواصل منافسات البطولة غدا بإقامة سباقات فئة الناشئين , فيما تختتم البطولة الخميس بإقامة سباقات الحواجز للفرقي , يعقبها حفل الاختتام وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

سبأ
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