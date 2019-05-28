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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 10:59:05م
اللجنة المنظمة تدعو لإحياء يوم القدس العالمي عصر الجمعة القادمة
دعت اللجنة المنظمة للفعالية جماهير الشعب اليمني لإحياء يوم القدس العالمي بمسيرات في العاصمة صنعاء والمحافظات عصر الجمعة القادمة.
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.
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  رياضة
الأرجنتين تهزم البرتغال وتبلغ دور الـ 16 لمونديال الشباب
[28/مايو/2019]
وارسو – سبأ : 

تأهل منتخب الأرجنتين لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، إثر فوزه على نظيره البرتغالي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية للمونديال.


وأحرز ثنائية التانغو الأرجنتيني كل من، أدولفو غايتش، وناوين بيريز، في الدقيقتين (33، 84) على الترتيب، من عمر المباراة، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على جنوب إفريقيا (5-2)، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، ويبلغ دور الـ 16 الكبار للبطولة.

بينما بقي منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، حصدها عقب فوزه بهدف وحيد على منتخب كوريا الجنوبية، الذي يواجه نظيره الجنوب إفريقي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

سبأ
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