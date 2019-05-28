الأرجنتين تهزم البرتغال وتبلغ دور الـ 16 لمونديال الشباب

وارسو – سبأ :



تأهل منتخب الأرجنتين لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حاليا في بولندا، إثر فوزه على نظيره البرتغالي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية للمونديال.



وأحرز ثنائية التانغو الأرجنتيني كل من، أدولفو غايتش، وناوين بيريز، في الدقيقتين (33، 84) على الترتيب، من عمر المباراة، التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.



وحقق منتخب الأرجنتين انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على جنوب إفريقيا (5-2)، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، ويبلغ دور الـ 16 الكبار للبطولة.



بينما بقي منتخب البرتغال في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، حصدها عقب فوزه بهدف وحيد على منتخب كوريا الجنوبية، الذي يواجه نظيره الجنوب إفريقي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

[28/مايو/2019]سبأ