[28/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
تفقد وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات اليوم سير العمل في ورشة صيانة وتأهيل وإصلاح الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية اللازمة للعمل الإداري بالوزارة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي، أكد وزير العدل أهمية مضاعفة الجهود لتغطية احتياجات المحاكم وديوان عام الوزارة بالأثاث المكتبي مما يتم إصلاحه وتأهيله من الأثاث والأجهزة التي تعرضت للتلف خلال الفترة الماضية.
وأشاد بما تم إنجازه من أعمال الصيانة والتأهيل والإصلاح للأثاث والآلات المكتبية خلال الأشهر الماضية.
ووجه وزير العدل بتوفير متطلبات الورشة للقيام بدورها على أكمل وجه.. داعياً مسئولي الورشة والعاملين الفنيين فيها إلى مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المناطة بهم، مثمنا جهودهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
واستمع القاضي عقبات من مدير إدارة الخدمات بالوزارة عبد الملك شرف الدين إلى إيضاح عن نشاط وإنجازات الورشة منذ إنشائها نهاية العام 2017م.
سبأ