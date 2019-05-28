رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طائرة الحاذق تحرز اللقب العاشر والسنحاني يبلغ نهائي كروية 22 مايو بذمار ذمار - سبأ :

حجز فريق السنحاني للتجارة أولى بطاقات العبور للدور النهائي من بطولة كأس 22 مايو الكروية بدورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار بفوزه على فريق العربي بأربعة أهداف مقابل هدفين في افتتاح لقاءات دور نصف النهائي.



بهذا الفوز وضع السنحاني قدمه في النهائي بانتظار هوية الطرف الثاني الذي سيحسمه لقاء غد بين فريقي بن فتشه للصرافة (ب) ومحلات فؤاد الوجيه للتجارة .



وعلى ملعب نادي نجم سبأ للكرة الطائرة حافظت طائرة الحاذق على لقبها للعام العاشر على التوالي بفوزها على فريق الشهيد ذعفان بثلاثة أشواط نظيفة انتهت بـ26/ 24 – 25 / 18 – 25 / 15 .



وعلى صالة مدرسة الحسن بن علي، انطلقت منافسات البطولة الرمضانية لكرة الطاولة تحت إشراف الكابتن أحمد حسين الميثالي، بمشاركة 12 لاعبا يتنافسون بنظام الدوري "الكل مع الكل" من مرة واحدة.



وأسفرت النتائج الأولية عن فوز علي الحسيني (الحاذق ) على محمد الوليد 3/0 ووهبي عارف (الحاذق ) على كمال وهبي 3/ صفر وعبداللطيف الأبرط (الحاذق ) على أحمد الوليد 3/1 وخسارة طه الوليد أمام علي المصنعي بنتيجة صفر / 3.



كما خسر كمال وهبي أمام محمد البخراني بنتيجة صفر / 3 وتغلب عبداللطيف الابرط (الحاذق ) على علي المصنعي بـ 3 / صفر وعلي الحسيني (الحاذق ) على علي المصنعي ووهبي عارف على علي المصنعي بذات النتيجة.



وخسر اللاعب كمال وهبي من علي الوليد بـ صفر / 3 ، في حين تغلب أحمد الوليد على عبدالحكيم ربيد بـ 3 / صفر، كما خسر طه الوليد أمام وهبي عارف بـ صفر / 3 .



وفاز اللاعب محمد الوليد على كمال وهبي بـ 3 / صفر ومحمد الوليد على أحمد الوليد بـ3 / 1 .



حضر اللقاءات مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ومدير عام مكتبة البردوني عبده الحودي ورئيس اللجنة الفنية لبطولة القدم عبدالله العتاشي .

سبأ [28/مايو/2019]سبأ