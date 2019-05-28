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اختتام النشاط الثقافي الرمضاني بالنادي الأهلي
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  رياضة
اختتام النشاط الثقافي الرمضاني بالنادي الأهلي
[28/مايو/2019]
صنعاء  - سبأ :

اختتمت بنادي أهلي صنعاء اليوم فعاليات النشاط الثقافي الرمضاني ،نظمه النادي ممثلا باللجنة الثقافية.


وفي الاختتام أكد أمين عام النادي الأهلي عبد الله حسين جابر حرص قيادة النادي على تفعيل الأنشطة والبرامج الثقافية، رغم الظروف الاقتصادية وشحة الموارد.

وأشار جابر إلى أهمية إحياء الأنشطة الثقافية بما يسهم في اكتشاف وإبراز وصقل المواهب والمبدعين .. منوها بدور وجهود اللجنة الثقافية في إنجاح النشاط وإخراجه بصوره تعكس مكانة وحجم النادي.

فيما استعرض نائب رئيس اللجنة الثقافية توفيق الزبيري، الأنشطة التي أحياها النادي خلال ليالي رمضان تمثلت في مسابقة القرآن الكريم لفئات المصحف كاملا وعشرون جزء وعشرة أجزاء بالإضافة إلى المسابقة الثقافية.

وبين أنه تخلل مسابقتي القرآن الكريم والثقافة، أسئلة للجمهو وعرض وإبراز المواهب والمساجلات الشعرية بهدف تشجيع الإبداعات من الشباب والفتيات .. مشيدا بدعم قيادة النادي للنشاط الثقافي.

وفي الاختتام الذي تخلله قراءة آيات من الذكر الحكيم تلتها الخنساء الشاعر وأمجد الشعتمي وكذا موشحات دينية وقصيدة شعرية، تم تكريم الفائزين والمبرزين في النشاط الثقافي.

حيث تم تكريم المتسابق بكيل الشعتمي بالمركز الأول في فئة المصحف كاملا وإيناس أحمد مسعود ثانية ورحاب عادل المجيدي ثالثة.

وفي مسابقة العشرين جزء نالت المتسابقة سارة الطير المركز الأول وياسمين الجرادي ثانية والخنساء الشاعر ثالثة.

أما في مسابقة العشرة أجزاء حل المتسابق خالد الوصابي في المركز الأول وعصام السميني ثانيا ومريم حميد ثالثة.

كما تم تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية حيث جاء فريق رديف كرة القدم بالنادي في المركز الأول وفريق رابطة المشجعين ثانيا وفريق كرة السلة ثالثا.

سبأ
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