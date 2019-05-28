اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع الأسهم الاوروبية مع تضرر البنوك لندن - سبأ:



هبطت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تركز اهتمام المستثمرين على أسهم البنوك، وسط قلق من غرامة محتملة على إيطاليا بسب عجز الميزانية الكبير في الدولة المثقلة بالديون، وهو ما أضعف كثيرا الإقبال على المخاطرة.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة، مع تراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.4 في المئة، بينما هبط مؤشر قطاع الكيماويات واحدا في المئة.



وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، في أولى جلسات البورصة هذا الأسبوع، بينما أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.4 في المئة، على غرار نسبة انخفاض المؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية.



وانخفض مؤشر الأسهم الإيطالية 0.5 في المئة، بعدما قال نائب رئيس الوزراء في إيطاليا إن المفوضية الأوروبية ربما تفرض غرامة قدرها ثلاثة مليارات يورو (3.35 مليار دولار) على بلاده لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي.



ودفعت تصريحات ماتيو سالفيني عوائد السندات الإيطالية للارتفاع بشكل عام، بينما دفعت أسهم البنوك في الاتجاه المعاكس.



وهبط مؤشر قطاع البنوك في إيطاليا 1.2 في المئة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل فبراير شباط.



لكن أسهم البنوك اليونانية عززت مؤشر إيه.تي.جي ليصعد 2.3 في المئة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له فيما يزيد عن عام، وسط آمال بتشكيل حكومة أكثر دعما لأنشطة الأعمال عقب انتخابات مبكرة تمت الدعوة إليها يوم الاثنين.

سبأ [28/مايو/2019]سبأ