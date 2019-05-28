تكريم الفائزين والمبرزين في ألعاب الشطرنج والتايكواندو والكيك بوكسينج بعمران

عمران - سبأ :

كرم رئيس اللجنة العليا لتنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية بمحافظة عمران محمد الصريمي اليوم، الفائزين والمبرزين في ألعاب الشطرنج والتايكواندو والكيك بوكسينج.



شارك في الألعاب الثلاث أكثر من 100 لاعب ولاعبة لفئتي الكبار والناشئين.



حيت تم تكريم اللاعب فواز قبان لنيله المركز الأول في لعبة الشطرنج لفئة الكبار، وحل عزي الأكوع ثانيا و فؤاد الأكوع ثالثا.



وفي فئة الناشئين حقق اللاعب أسد السالمي المركز الأول، وعبد الله السودة ثانيا وعبد المجيد الصبري ثالثا، كما تم تكريم اللاعب عمار الصبر كأصغر لاعب في البطولة.







وفي لعبتي التايكواندو البوكسينج تحت وزن 23 كجم، أحرز اللاعب ياسين الأهلي المركز الأول وأمجد المقابلي ثانيا وبشار اسماعيل ثالثا.



وفي فئة الفتيات ، تم تكريم اللاعبة إيمان عواض لفوزها بالمركز الأول، وغفران الصلوي ثانية ومودة الميموني ثالثة.



وضمن منافسات فئة الكبار تحت وزن 66 و 64 حل اللاعب يعقوب الاشموري في المركز الأول، وجاء اللاعب عبد الحليم الصاوي ثانيا وعبد الله الشاهلي ثالثا وناصر الميموني رابعا والياس عواض خامسا ووسيم الجسامي سادسا.



[28/مايو/2019]سبأ