عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المعارضة السودانية تبدأ الإضراب في ظل تصاعد التوتر الخرطوم - سبأ:



بدأ تحالف المعارضة السودانية وجماعات احتجاجية إضرابا يوم الثلاثاء في ظل تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.



وتعثرت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بعد أسابيع من المفاوضات بشأن من ستكون له اليد العليا بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.



وشارك في الإضراب معظم العاملين في القطاع الطبي ومكاتب الكهرباء وموظفي البنك المركزي والبنوك التجارية لكن بقية القطاعات لم تتأثر سوى بشكل جزئي



وأعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير أن القطاعين العام والخاص سيشاركان في الإضراب الذي يستمر يومين ويشمل ذلك قطاعات الطيران المدني والسكك الحديدية والبترول والبنوك والاتصالات والصحة.



وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يوم الاثنين إن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن المعارضة ليست جادة فيما يتعلق بتقاسم السلطة وتريد أن تحصر الجيش في دور شرفي فقط.



واقترح المجلس العسكري إجراء انتخابات إذا لم يتسن للطرفين التوصل لاتفاق.



وعزل الجيش الرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل نيسان منهيا حكمه الممتد منذ ثلاثين عاما بعد احتجاجات استمرت 16 أسبوعا.







سبأ [28/مايو/2019]سبأ