عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيومن رايتس: قوات الأمن في سيناء ترتكب "انتهاكات جسيمة"



قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش والشرطة المصرية، في حملتها الأمنية المستمرة في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، والمتحدث العسكري يصدر بيانا ينفي فيه ما ورد في التقرير، ويقول إنه جاء "مغايرا للحقيقة".



وفي تقرير مطول عنوانه: "اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء"، وثقت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، صورة تفصيلية للمشهد في سيناء والذي قالت إنه لا يحظى بتغطية إعلامية كافية، في ظل حظْر التقارير المستقلة من شمال سيناء وسجْن عدة صحفيين غطوا الأحداث هناك.



وتفرض السلطات المصرية قيودا تحول دون وصول وسائل الإعلام المستقلة إلى سيناء.

سبأ [28/مايو/2019] نيويورك - سبأ:سبأ