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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 09:45:24م
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأثيوبي بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى تاجيس شافو رئيس مجلس النواب الأثيوبي ، بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني.
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
اجتماع برئاسة مقبولي لمناقشة أوضاع المؤسسة اليمنية للإسمنت
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي وحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيي الدرة، أوضاع المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت وخططها للمرحلة المقبلة.
الحليلة بطلاً لشطرنج وحدة صنعاء والبعداني وصيفاً
أحرز اللاعب أيمن الحليلة لقب بطولة وحدة صنعاء الرمضانية للشطرنج برصيد 8 نقاط، فيما حل عبده البعداني وصيفاً برصيد 7 نقاط ونصف النقطة .
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  عربي ودولي
القائد العام لحرس الثورة يكشف عن معلومات حول صواريخ ايران
[28/مايو/2019] طهران - سبأ:
اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان صواريخنا البالستية تدخل مدار الارض بسرعة 8 اضعاف سرعة الصوت.

وقال اللواء سلامي في كلمة متلفزة: لقد حقننا التطور الى الحد الذي تكون نسبة الاصابة في صواريخنا مئة بالمئة.

واشار الى الاصطفاف الشيطاني ضد ايران منذ اربعة عقود مؤكدا اننا نواصل تحقيق التطور في مختلف المجالات وتابع اننا اليوم نصنع القمر الصناعي ونصمم قواعد لاطلاقه.

وقال اللواء سلامي: كان يجب علينا ان نتمكن من استهداف المدمرات والفرقاطات المعادية وتمكنا في نهاية المطاف من استهداف مدمرة معادية بنجاح.

واضاف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية نصنع الطائرات والمعدات ونخصب اليورانيوم ولا يمكن لأحد أن يمنعنا، مؤكدا ان عدونا اضعف بكثير من حقبة بداية الثورة وتمكنا من هزيمة اجواء الحرب النفسية للعدو معتبرا ان اميركا بلغت مرحلة التراجع السياسي.

وقال ان شعبنا يعيش الهدوء مع كل تهديد يطلقه العدو، لافتا اننا خلقنا اجواء عالمية لقوتنا فلا تقتصر هي على المنطقة.

واكد اللواء سلامي ان لاوجود عسكريا لنا في العراق ولدينا مستشارون عسكريون في سوريا.
سبـأ
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