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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 09:45:24م
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مؤسسة السجين تختتم مشروع إفطار الصائم للسجناء في حجز محكمة شرق الأمانة
[28/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
 اختتمت مؤسسة السجين الوطنية اليوم مشروع إفطار الصائم للسجناء في حجز محكمة شرق أمانة العاصمة.

وأوضح مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة منصور الصرحة أن مشروع إفطار الصائم نفذ للعام الثالث على التوالي بدعم وتمويل مجموعة الحاج علي محمد الحباري وأولاده، واستهدف نحو 110 سجناء وسجينات.

وأشار إلى أنه تم توفير وجبة الإفطار والعشاء منذ مطلع شهر رمضان، بتكلفة وصلت إلى مليوني ريال.

وأكد الصرحة أن هذا المشروع أحد المشاريع الموسمية التابعة لبرنامج الغذاء بالمؤسسة الذي يسعى إلى التخفيف من تفاقم الوضع الإنساني في السجون.

ودعا المنظمات والجهات ذات العلاقة المحلية والدولية إلى مزيد من الاهتمام بالسجناء والسجون.

سبـأ
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