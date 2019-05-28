عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين في انفجار جنوب تايلاند بانكوك – سبأ :

لقي شخصان مصرعها وأصيب 21 آخرون في انفجار قنبلة، اليوم، داخل سوق جنوب تايلاند .

وذكر الجيش التايلاندي، في بيان، أنه تم تفجير القنبلة التي كانت موضوعة على دراجة نارية عن بعد عبر نظام لاسلكي في ساعة الذروة في سوق مدينة (فطاني) جنوب تايلاند موجها أصابع الاتهام في الهجوم إلى المتمردين الذين يريدون " الانتقام" من عملية مداهمة نفذها الجيش في وقت سابق لاستهداف زعيم للمتمردين في إقليم (يالا) المجاور.



وأوضح البيان أن امرأة وفتاة تبلغ من العمر 14 عاما قتلتا في التفجير، وجرح 21 شخصا بينهم أربعة من عناصر الأمن.. لافتا إلى أنه سجل في وقت سابق اليوم مقتل شرطي خلال انفجار قنبلة بموقع كانت تتحضر قوات الأمن لإقامة نقطة تفتيش فيه في إقليم (سونغكلا) .

سبـأ [28/مايو/2019]سبـأ