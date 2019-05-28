رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان صنعاء - سبأ :

أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.



وكان فريق الشعب تأهل للنهائي بعد تخطيه عقبة زلزال في دور الأربعة فيما عبر بدر إلى نهائي الدوري من بوابة بركان.



وأوضح مدير مكتب سعوان التنموي متوكل الريمي أن الدوري شاركت فيه ثمان فرق قسمت إلى مجموعتين بنظام خروج المغلوب.



وأشار إلى أن هذا النشاط الرياضي تنظمه مؤسسة الشعب في إطار حرصها على دعم الأنشطة الرياضية وخلق حراك رياضي في أوساط ناشئي وشباب المديريات خاصة في ظل الركود الذي تشهده الرياضة اليمنية جراء العدوان.



ولفت إلى أن الدوري شهد تنافسا قوياً بين لاعبي الفرق المشاركة وكشف عن مواهب كروية واعدة.



حضر ختام الدوري مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية شعوب محمد أبو عسكر ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمديرية حزام الرميم ومدير عام نادي 22 مايو الكابتن حمود الحاضري ومدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة محمد عوض.







سبـأ [28/مايو/2019]سبـأ