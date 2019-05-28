محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة: تم تشكيل لجنة طوارئ فنية لمعالجة أضرار السيول صنعاء - سبأ :

قال أمين العاصمة حمود محمد عُباد انه تم تشكيل لجنة طوارئ فنية لمعالجة أضرار السيول في أمانة العاصمة.



وأوضح عُباد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن لجنة الطوارئ التي يرأسها الوكيل المساعد للأمانة لقطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي تهدف إلى التعامل مع الكوارث وسرعة معالجة أي إحتقانات لتجمعات المياه في الأحياء والشوارع والإنفاق .



وأشار إلى أن لجنة الطوارئ التي تتكون من الدفاع المدني والأشغال والنظافة والمياه والزراعة وإدارة مجاري السيول بدأت بالنزول منذ يومين بمعداتها لعدد من المناطق لعمل معالجات لمياه السيول.



ودعا أمين العاصمة المواطنين الساكنين على مشارف وضفاف السائلة إلى عدم رمي المخلفات فيها لما تسببه من انسداد مجاري تصريف الأمطار والسيول.

سبـأ [28/مايو/2019]سبـأ