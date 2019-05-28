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أمسية بجبل الشرق بذمار إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
[28/مايو/2019] ذمار - سبأ :
نظمت بمديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار أمسية رمضانية إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
وخلال الأمسية التي حضرها عدد من قيادات وأعضاء السلطة المحلية ومشايخ وشخصيات اجتماعية.. ألقيت كلمات تطرقت إلى جوانب من سيرة أمير المؤمنين كرم الله وجهه.
وأشارت إلى أهمية الإقتداء بأخلاقه وزهده وشجاعته في مواجهة الظلم والطغيان والثبات على الحق .
وأكدت حاجة الأمة خاصة وهي تتعرض اليوم لأبشع المؤامرات والمخططات التدميرية من قبل أعدائها للعودة الصادقة إلى الدين الإسلامي والنهج القويم.
وحثت الكلمات على إحياء قيم الإخاء والتعاون التكافل الاجتماعي وتلمس احتياجات الفقراء والمحتاجين، وتعزيز وحدة الصف ورفد الجبهات لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
سبأ