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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 06:40:19م
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وكيل ذمار يطلع على سير العمل بفرع الهيئة العامة للزكاة
[28/مايو/2019] ذمار - سبأ :
اطلع وكيل محافظة ذمار عباس علي العمدي اليوم على سير العمل وآليات تحصيل الايرادات الزكوية بفرع الهيئة العامة للزكاة.

وخلال الزيارة حث الوكيل العمدي على مضاعفة الجهود في تحصيل الإيرادات تنميتها بما يسهم توسيع أنشطة الفرع في توزيع أموال الزكاة بمايحقق أهداف هذه الفريضة ومقاصدها الدينية وفوائدها على المجتمع.

و أكد هلى جميع المكلفين الحرص على تطهير أموالهم وسرعة تسديد ما عليهم من زكوات مستحقة لفرع الهيئة.. مثمناً جهود قيادة وكوادر فرع الهيئة في تحصيل الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية الثمانية.

وكان الوكيل العمدي استمع من مدير فرع ماجد علي التينه إلى شرح عن سير العمل والجهود المبذولة في تحصيل الزكاة وحصر المستحقين وآليات التوزيع للزكوات العينية والنقدية.

سبأ
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