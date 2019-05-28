[28/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:
حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.
وتوقع المركز الوطني في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى لحج وأبين جنوباً، مشيراً إلى أنها قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، البيضاء، شبوة وحضرموت، وأجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وحث المركز المواطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق على أخذ الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح، منبهاً من تدفق السيول والتواجد في بطون الأودية ومجاري السيول .
سبأ