رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأثيوبي بالعيد الوطني بعث رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى تاجيس شافو رئيس مجلس النواب الأثيوبي ، بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني. فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة) وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب. شركة النفط تعلن عن وصول سفينة تحمل أكثر من 27 ألف طن من البنزين أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة محملة بأكثر من 27 ألف طناً من البنزين إلى ميناء الحديدة.وأوضحت الشركة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن السفينة بندنج ميلودي المحملة بكمية 27 ألفاً و581 طناً من مادة البنزين وصلت اليوم.. الحليلة بطلاً لشطرنج وحدة صنعاء والبعداني وصيفاً أحرز اللاعب أيمن الحليلة لقب بطولة وحدة صنعاء الرمضانية للشطرنج برصيد 8 نقاط، فيما حل عبده البعداني وصيفاً برصيد 7 نقاط ونصف النقطة .