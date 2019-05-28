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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 03:23:42م
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأثيوبي بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى تاجيس شافو رئيس مجلس النواب الأثيوبي ، بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني.
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
شركة النفط تعلن عن وصول سفينة تحمل أكثر من 27 ألف طن من البنزين
أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة محملة بأكثر من 27 ألف طناً من البنزين إلى ميناء الحديدة .
الحليلة بطلاً لشطرنج وحدة صنعاء والبعداني وصيفاً
أحرز اللاعب أيمن الحليلة لقب بطولة وحدة صنعاء الرمضانية للشطرنج برصيد 8 نقاط، فيما حل عبده البعداني وصيفاً برصيد 7 نقاط ونصف النقطة .
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رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأثيوبي بالعيد الوطني
[28/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:
بعث رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى تاجيس شافو رئيس مجلس النواب الأثيوبي ، بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني.
سبأ
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