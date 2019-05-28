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تحالف قوى المقاومة الفلسطينية يؤكد على التصدي لـ (صفقة القرن)
[28/مايو/2019]
دمشق- سبأ:

أكد تحالف قوى المقاومة الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بكل أشكالها من أجل تحرير وطنه من الاحتلال الصهيوني ومواجهة خطوات ما تسمى “صفقة القرن” التي تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.


وفي بيان تلقت وكالة الانباء السورية / سانا/ نسخة منه طالب التحالف القوى والفعاليات والفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والتصدي لمحاولات تمرير “الصفقة” بجميع مسمياتها ومنها ورشة العمل الاقتصادية التي دعت الولايات المتحدة الامريكية لعقدها فى العاصمة البحرينية المنامة الشهر القادم ومواجهة الضغوط والخطط الأمريكية والصهيونية والرجعية العربية والحرص على وحدة الصف والموقف الفلسطيني لإفشال المؤامرة الجديدة.

وحذر التحالف من الدعوات والمبادرات المشبوهة التي تطرحها دوائر غربية وصهيونية وعربية بذريعة معالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية والحياتية الهادفة لفرض الأمر الواقع ودفع دول عربية للانخراط في خطوات “صفقة القرن” على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأشار التحالف إلى ضرورة بذل الجهود لتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الحقيقية بين مختلف القوى والفصائل الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام.

سبأ
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