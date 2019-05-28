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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 03:23:42م
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  عربي ودولي
الصين تعارض بقوة الاتصال الرسمي بين واشنطن وتايوان
[28/مايو/2019]
بكين – سبأ:

أعلنت الصين  معارضتها الحازمة للاتصال الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان بأي شكل وتحت أي ذريعة.


و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" في مؤتمر صحفي أمس إن "الصين مستاءة بشدة من اتصالات جارية بين الادارة الامريكية وتايوان وتعارض بحزم اي نوع من الاتصالات بين سلطات هذه الجزيرة و واشنطن التي تعترف بشريعية تبعية هذه الجزيرة للحكومة الصينية" .

 وكان مسؤول الامن بالادارة الامريكية جون بولتون أجرى محادثات مع نظيره التايواني، وذلك في إطار ضغوط تمارسها واشنطن على بكين ضمن حرب تجارية قائمة بين البلدين .

و قال المتحدث الصيني الى أن "مبدأ صين واحدة يشكل الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، ونعارض بحزم أي محاولة لخلق 'صينين' أو 'صين وتايوان'. وموقفنا واضح وثابت".

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