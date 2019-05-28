محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيات في محافظة المحويت إحياءً ليوم القدس العالمي المحويت- سبأ:

أقيمت في عدد من مديريات محافظة المحويت أمسيات بمناسبة يوم القدس العالمي .



حيث تناولت أمسية بعزلة الشرقي في مدينة المحويت أهمية المناسبة في تجديد الموقف الثابت للشعب اليمني واستمرار دعمه للقضية المركزية للأمة القضية الفلسطينية.



وفي الأمسية بحضور وكيل المحافظة يحيی عبده إبراهيم وقيادات المديرية ألقيت كلمات دعت إلی المشاركة في المسيرة الجماهيرية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في يوم القدس.



وفي عزلة الأهجر مديرية شبام كوكبان تطرقت أمسية بحضور وكيل المحافظة عبد السلام الذماري إلی أهمية يوم القدس لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أراضية.



إلی ذلك استعرضت أمسية بمديرية الطويلة بحضور وكيل وزارة التربية مدير مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور محمد السقاف وعدد من قيادات المديرية ترتيبات مشاركة أبناء الطويلة في مسيرة يوم القدس الجمعة المقبلة.



فيما أكدت أمسية بعزلة السهمان بني غمر في مديرية حفاش بحضور أمين محلي المديرية عبد الحميد العشبي.مظلومية الشعب الفلسطيني ووجوب مناصرته لاستعاده أراضية المحتلة وطرد الكيان الصهيوني.

سبأ [28/مايو/2019]سبأ