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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 03:23:42م
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  رياضة
راموس يطلب الرحيل عن ريال مدريد مجاناً
[28/مايو/2019]
مدريد – سبأ:

طلب سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وبحسب برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير فإن اللاعب خاطب إدارة ريال مدريد، من أجل السماح له بالرحيل مجانًا، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الصينية، وأوضح البرنامج أن ريال مدريد رد سريعاً، برفض طلب المدافع الإسباني.



وتشير تقارير صحفية إلى رغبة راموس في تمديد عقده، بالإضافة إلى حصوله على زيادة في راتبه بمقدار 2 مليون يورو، ليحصل على 14 مليوناً في الموسم الواحد، وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو 2021.



يذكر أن بعض التقارير السابقة لفتت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لمنح راموس ما يريده، موضحة أنه سيقدم له "عقدًا سريًا للغاية"، به بنود مالية بعيدًا عن مبلغ الـ 14 مليون يورو.

سبأ
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