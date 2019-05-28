راموس يطلب الرحيل عن ريال مدريد مجاناً

مدريد – سبأ:

وبحسب برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير فإن اللاعب خاطب إدارة ريال مدريد، من أجل السماح له بالرحيل مجانًا، مشيراً إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الصينية، وأوضح البرنامج أن ريال مدريد رد سريعاً، برفض طلب المدافع الإسباني.

يذكر أن بعض التقارير السابقة لفتت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لمنح راموس ما يريده، موضحة أنه سيقدم له "عقدًا سريًا للغاية"، به بنود مالية بعيدًا عن مبلغ الـ 14 مليون يورو.

[28/مايو/2019]طلب سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وتشير تقارير صحفية إلى رغبة راموس في تمديد عقده، بالإضافة إلى حصوله على زيادة في راتبه بمقدار 2 مليون يورو، ليحصل على 14 مليوناً في الموسم الواحد، وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو 2021.سبأ