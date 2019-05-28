ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 01:57:44م
خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته بقصف صاروخي و مدفعي
استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد خلال ال24 ساعة الماضية .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العدوان الذي يشنة النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذر"
شركة النفط تعلن عن وصول سفينة تحمل أكثر من 27 ألف طن من البنزين
أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة محملة بأكثر من 27 ألف طناً من البنزين إلى ميناء الحديدة .
الحليلة بطلاً لشطرنج وحدة صنعاء والبعداني وصيفاً
أحرز اللاعب أيمن الحليلة لقب بطولة وحدة صنعاء الرمضانية للشطرنج برصيد 8 نقاط، فيما حل عبده البعداني وصيفاً برصيد 7 نقاط ونصف النقطة .
آخر الأخبار:
أمسية في الجعفرية بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
ايران : لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية
قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية
بدء توزيع مساعدات غذائية لأكثر من 46 ألف أسرة في المحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
[28/مايو/2019]
باريس : سبأ:

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العدوان الذي يشنة النظامين السعودي والإماراتي  على اليمن "بالقذر"


ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى  العمل على وقف هذه الحرب.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أعلنت منذ أيام بأن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".

ويأتي تصريح بارلي رداً على مواقع أخبارية كشفت تقريراً طبياً للاستخبارات العسكرية الفرنسية مؤلف من 15 صفحة تمّت كتابته في  سبتمبر عام 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات لأسلحة فرنسية في العدوان على اليمن .

وبحسب التقرير السري للمخابرات العسكرية الفرنسية، الذي أطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية تستخدم أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية مما يؤدي لـ "سقوط ضحايا مدنيين".

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب عبر عدوان عسكري تقودة السعودية منذ مارس 2015.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ايران : لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية
قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية
وزير الخارجية الروسي يعبر عن قلق بلاده من زيادة نشاط الناتو
العراق وايران يوقعان اتفاقية لتنظيم العمل على احد المنافذ البرية بينهما
نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية تظهر تقدم اليمين المتطرف
الداخلية الفرنسية تعلن اعتقال رجل يشتبه في علاقته بتفجير ليون
الصين: اتفقنا مع روسيا على عدم المشاركة في مؤتمر البحرين
سحب الثقة من حكومة المستشار كورتس الانتقالية في النمسا
مسؤول إيراني : مستعدون للحوار البناء مع دول المنطقة
الجيش العربي السوري يستهدف أوكار (جبهة النصرة) بريف ادلب
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by