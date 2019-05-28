عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة) باريس : سبأ:



وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العدوان الذي يشنة النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذر"





ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.



وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي قد أعلنت منذ أيام بأن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".



ويأتي تصريح بارلي رداً على مواقع أخبارية كشفت تقريراً طبياً للاستخبارات العسكرية الفرنسية مؤلف من 15 صفحة تمّت كتابته في سبتمبر عام 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات لأسلحة فرنسية في العدوان على اليمن .



وبحسب التقرير السري للمخابرات العسكرية الفرنسية، الذي أطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية تستخدم أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية مما يؤدي لـ "سقوط ضحايا مدنيين".



ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب عبر عدوان عسكري تقودة السعودية منذ مارس 2015.

سبأ [28/مايو/2019]وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العدوان الذي يشنة النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذر"سبأ