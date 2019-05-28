محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية في الجعفرية بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه ريمة- سبأ:

نظمت بمديرية الجعفرية في محافظة ريمة أمسية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



وخلال الفعالية التي حضرها مدير المديرية جميل روبع والقيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية أشار وكيل أول المحافظة حسن محمد طه إلى المكانة الرفيعة للإمام علي وشجاعته ودوره العظيم في خدمة الدين وارتباطه بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم .



وأوضح طه أن ذكرى استشهاد الامام علي محطة للتذكير بتضحياته في سبيل تقويم الانحراف الذي اصاب الأمة بعد موت الرسول الأعظم ،مؤكداً أهمية استلهام الدروس والعبر من حياته والسير على نهجه وكفاحه في نصرة الإسلام ،وخاصة والشعب اليمني يخوض مواجهة مصيرية دفاعاً عن أراضه من العدوان الغاشم.



وحث وكيل أول المحافظة على مضاعفة الجهود لمواصلة رفد الجبهات بالمقاتلين وتقديم المزيد من الدعم وقوافل المال والغذاء.



فيما ألقيت عدد من الكلمات تطرقت في مجملها الى مناقب وصفات الإمام علي وصبره وشجاعته في مواجهة الظلم ونصرة الإسلام .

سبأ [28/مايو/2019]سبأ