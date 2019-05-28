خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته بقصف صاروخي و مدفعي

محافظات- سبأ:



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا مركز تدريب لمرتزقة الجيش السعودي في الموسم بقطاع جيزان موقعة عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وتم إحراق رشاش عيار 14.5 تابع للمرتزقة بصاروخ موجه قبالة جبل قيس ومصرع طاقمة



وأشار المصدر إلى أنه تم إحراق آلية لمرتزقة العدو السعودي بصاروخ موجه في منطقة الصوح بنجران .



وذكر المصدر أن عملية إغارة استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة الساقية بمحافظة الجوف وأسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم، وتم إعطاب رشاش عيار 14.5 للمرتزقة بسلاح مناسب في جبهة حام،كما تم اعطاب طقم للمرتزقة بسلاح مناسب في الجبهة ذاتها.



وفي الجوف كذلك أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر الإسرائيلي في مديرية الحزم محققاً إصابات مباشرة .



ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة خلال انكسار زحف واسع لهم باتجاه تبة الدفاع الجوي في بير باشا بمحافظة تعز ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الضباب .



وأفاد المصدر أن صلية من صواريخ الكاتيوشا استهدفت تجمعات للمرتزقة غرب حيران بمحافظة حجة محققة اصابات مباشرة ،وتم استهداف آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بسلاح مناسب في صرواح بمحافظة مارب .

[28/مايو/2019]استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد خلال ال24 ساعة الماضية .سبأ