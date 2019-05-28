محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء توزيع مساعدات غذائية لأكثر من 46 ألف أسرة في المحويت المحويت- سبأ:

بدأ مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم بمحافظة المحويت توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي للأسر المستحقة من النازحين والفقراء .



وأوضح مشرف مشروع التغذية المدرسية بالمحافظة عبد الكريم الأخرم أن المساعدات تستهدف 46 ألفاً و556 أسرة من النازحين والأشد فقراً في ثمان مديريات بالمحافظة.



وأشار إلى أن هذه المساعدات الشهرية تستهدف 325 ألفاً و892 شخصاً ويتم صرفها يداً بيد عبر 247 مركزاً لضمان وصولها لكافة مستحقيها في المديريات المستهدفة.



وتطرق الأخرم إلى توجه برنامج الأغذية العالمي للتوسع في تغطية احتياجات الأسر المتضررة من خلال المسح الميداني المزمع تنفيذه وفقاً لمعايير البرنامج لتحديث قاعدة بيانات الحالات المستحقة وإضافة حالات جديدة.

سبأ [28/مايو/2019]سبأ