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الحليلة بطلاً لشطرنج وحدة صنعاء والبعداني وصيفاً
أحرز اللاعب أيمن الحليلة لقب بطولة وحدة صنعاء الرمضانية للشطرنج برصيد 8 نقاط، فيما حل عبده البعداني وصيفاً برصيد 7 نقاط ونصف النقطة .
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  رياضة
الحليلة بطلاً لشطرنج وحدة صنعاء والبعداني وصيفاً
[28/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

أحرز اللاعب أيمن الحليلة لقب بطولة وحدة صنعاء الرمضانية للشطرنج برصيد 8 نقاط، فيما حل عبده البعداني وصيفاً برصيد 7 نقاط ونصف النقطة .


ونال علي الحليلة المركز الثالث برصيد 7 نقاط  بينما ذهب المركز الرابع إلى زكريا الهيصمي برصيد 6 نقاط ونصف النقطة وذلك في ختام الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة.

يذكر أن منافسات البطولة التي نظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد الشطرنج بالأمانة  بمشاركه  25 لاعباً انطلقت السبت الماضي وجرت بنظام لعب الكل مع الكل من تسع جولات.

حضر المنافسات النهائية رئيس وحدة صنعاء أمين جمعان ورئيس اتحاد الشطرنج عبد الغني الشاوش.

سبأ
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