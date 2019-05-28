محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة غذائية من أبناء الجعفرية في ريمة للمرابطين في الجبهات ريمة- سبأ:

سير أبناء مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة قافلة غذائية دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف.



وخلال تسيير القافلة أشاد وكيل المحافظة حسن طه، بمواقف أبناء الجعفرية في مساندة الجيش واللجان الشعبية في الجبهات الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في مواجهة قوى العدوان .



ودعا أبناء المديرية إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف والصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.



من جانبهم اعتبر أبناء المديرية تقديم هذه القافلة أقل مايمكن تقديمه عرفاناً بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف جبهات العزة والكرامة.



وأكدوا استمرارهم في الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراه.

سبأ [28/مايو/2019]سبأ