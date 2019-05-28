شركة النفط تعلن عن وصول سفينة تحمل أكثر من 27 ألف طن من البنزين

صنعاء- سبأ:

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة محملة بأكثر من 27 ألف طناً من البنزين إلى ميناء الحديدة .



وأوضحت الشركة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن السفينة بندنج ميلودي المحملة بكمية 27 ألفاً و 581 طناً من مادة البنزين وصلت اليوم الثلاثاء إلى غاطس ميناء الحديدة .



ولفتت الشركة إلى أن تحالف العدوان لايزال يحتجز سبع سفن نفطية محملة بمادتي البنزين والديزل منذ أكثر من 58 يوماً.



وأشار البيان إلى أن قوى تحالف العدوان ولجنة عدن تتعمد تأخير دخول السفن إمعاناً في زيادة معاناة المواطنين وتضييق الخناق عليهم رغم الاحتياجات الماسة للمواد البترولية.



وأضاف البيان أنه تم توجيه المختصين بفرع الشركة في الحديدة بسرعة الترتيب لدخول السفينة للربط في الرصيف التجاري بالميناء وتكليف الفريق الفني بمنشآت الحديدة بإجراء الفحص المختبري للشحنة وأخذ القياسات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة.



وذكر البيان أنه سيتم فور الانتهاء من تلك الإجراءات البدء بالعمل لتغطية الاحتياجات اللازمة للمواطنين من مادة البنزين نتيجة الاستهلاك الإضافي المتزايد مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان والتحركات الكثيرة للمواطنين مع قدوم فترة عيد الفطر المبارك .



وأكدت الشركة أنها أعدت البرامج التموينية الكفؤة والفاعلة لتوزيع الشحنة وتسويقها وفقاً للاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية وأهم القطاعات الحيوية واتخاذ الإجراءات الاشرافية والرقابية اللازمة لضمان المحافظة علـى الاستقرار التمويني واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين .

[28/مايو/2019]سبأ