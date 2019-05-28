ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 02:04:45م
خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته بقصف صاروخي و مدفعي
استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد خلال ال24 ساعة الماضية .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العدوان الذي يشنة النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذر"
شركة النفط تعلن عن وصول سفينة تحمل أكثر من 27 ألف طن من البنزين
أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة محملة بأكثر من 27 ألف طناً من البنزين إلى ميناء الحديدة .
الحليلة بطلاً لشطرنج وحدة صنعاء والبعداني وصيفاً
أحرز اللاعب أيمن الحليلة لقب بطولة وحدة صنعاء الرمضانية للشطرنج برصيد 8 نقاط، فيما حل عبده البعداني وصيفاً برصيد 7 نقاط ونصف النقطة .
آخر الأخبار:
راموس يطلب الرحيل عن ريال مدريد مجاناً
أمسية في الجعفرية بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
ايران : لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية
قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على محافظتي حجة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) طائرات العدوان التجسسية حلقت في أجواء عدد من مديريات محافظة الحديدة.

وقال المصدر إن أضراراً كبيرة لحقت بأحد منازل المواطنين جراء قصف مدفعي لقوى العدوان في منطقة 7 يوليو السكنية التي تم استهدافها أيضاً بالرشاشات المختلفة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 25 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية حيس، واستهدفت بقصف مكثف بالرشاشات والمدفعية مناطق متفرقة جنوب شرق منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وكثف الغزاة والمرتزقة استهدف مديرية الدريهمي حيث قصفوا بـ 20 قذيفة مدفعية باتجاه قرية محل الشيخ وشركة سابحة، وقصفوا بأكثر من 26 قذيفة هاون مزارع ومنازل المواطنين في قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
أمسية في الجعفرية بريمة في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
خسائر في عديد وعتاد العدو السعودي ومرتزقته بقصف صاروخي و مدفعي
بدء توزيع مساعدات غذائية لأكثر من 46 ألف أسرة في المحويت
قصف صاروخي على تجمعات للمرتزقة في الجوف
قافلة غذائية من أبناء الجعفرية في ريمة للمرابطين في الجبهات
قحيم يتفقد أوضاع نزيلات الإصلاحية المركزية بالحديدة
مناقشة دعم ومساعدة أسر الشهداء والجرحى والأسرى بالحديدة
نيابة غرب الأمانة: ملف التحقيقات في جريمة الرقاص سيحال للجزائية خلال يومين
تشييع جثمان الشهيد المقدم يحيى خزيمي بالحديدة
تدشين توزيع مساعدات غذائية في عبس بحجة (مصحح)
العدوان السعودي على اليمن
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by