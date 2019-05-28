محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على محافظتي حجة وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) طائرات العدوان التجسسية حلقت في أجواء عدد من مديريات محافظة الحديدة.



وقال المصدر إن أضراراً كبيرة لحقت بأحد منازل المواطنين جراء قصف مدفعي لقوى العدوان في منطقة 7 يوليو السكنية التي تم استهدافها أيضاً بالرشاشات المختلفة.



وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 25 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية حيس، واستهدفت بقصف مكثف بالرشاشات والمدفعية مناطق متفرقة جنوب شرق منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



وكثف الغزاة والمرتزقة استهدف مديرية الدريهمي حيث قصفوا بـ 20 قذيفة مدفعية باتجاه قرية محل الشيخ وشركة سابحة، وقصفوا بأكثر من 26 قذيفة هاون مزارع ومنازل المواطنين في قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

سبأ [28/مايو/2019]سبأ