قحيم يتفقد أوضاع نزيلات الإصلاحية المركزية بالحديدة [28/مايو/2019] الحديدة - سبأ:

أطلع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أمس على أوضاع نزيلات الإصلاحية المركزية بالمحافظة.



وأستمع القائم بأعمال المحافظ ومرافقوه من مدير الإصلاحية الرائد زيد علي، إلى شرح عن أوضاع النزيلات بالإصلاحية وخاصة المعسرات منهن اللاتي قضين محبوسيتهن ولم يستطعن دفع ما عليهن من حقوق خاصة وكذا اللاتي قضين ثلاثة أرباع المدة من محبوسيتهن.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها المشرف الإجتماعي علي شايم ومشرف مديرية الحوك عبد الملك المروني وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، اشار قحيم إلى أهمية متابعة قضايا السجناء خصوصا المعسرين وإيجاد المساعدات اللازمة للإفراج عنهم.



ووجه إدارة إصلاحية السجن بالرفع بالسجينات المعسرات واللاتي قضين ثلاثة ارباع المحبوسية ليتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية للإفراج عنهن بعد سداد ما عليهن من غرامات وحقوق للغير.

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