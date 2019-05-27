مايو يحتفظ بالمركز الثالث في بطولة وحدة صنعاء لكرة القدم [28/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

احتفظ فريق 22 مايو بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني بعد فوزه العريض على نظيره الشرطة بخماسية لهدفين أمس في افتتاح الجولة السابعة والأخيرة.



جاءت خماسية مايو بأقدام حميد الظبري (هدفين) في الدقائق 18 و 65 و محمد العبيدي (هدفين) في الدقائق 29 و70, وصلاح الزريقي في الدقيقة 47, بينما سجل هدفي الشرطة شهاب عطا ووليد الحبيشي في الدقائق 50 و 62 على الترتيب.



بهذا الفوز ارتفع رصيد مايو إلى 11 نقطة ضمن بها المركز الثالث بالرغم من أن له مباراة مؤجلة, فيما بقي رصيد الشرطة 4 نقاط منهيا مشواره في البطولة في المركز قبل الأخير.

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