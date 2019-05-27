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مناقشة دعم ومساعدة أسر الشهداء والجرحى والأسرى بالحديدة
[28/مايو/2019] الحديدة - سبأ:
ناقش لقاء عقد بمحافظة الحديدة أمس برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، إمكانية مساعدة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وتوزيع هدايا عيدية للمرابطين في الجبهات بمديريات المحافظة.

وفي اللقاء الذي ضم مدراء مديريات مركز المحافظة والمشرف الإجتماعي علي شايم وأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية بمديريات الحالي والحوك والميناء،  أكد قحيم أهمية تعاون الجميع في تلبية إحتياجات اسر الشهداء والأسرى والجرحى والأيتام في كافة المديريات لتخفيف معاناتهم جراء ظروف العدوان الصعبة.

 وأشار  إلى ضرورة القيام بمسح ميداني للمستهدفين من المساعدات بمشاركة السلطة المحلية والمشرفين والجهات المعنية، مثمنا جهود قيادات السلطة المحلية في المديريات للسعي في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمتضررين جراء استمرار تصعيد العدوان عليها.

وأكد القائم بأعمال محافظ الحديدة  إستعداد قيادة المحافظة تسهيل مهام اللجان التي سيجري تشكيلها لهذا الغرض لإيصال المعونات للمستحقين المذكورين وبما يضمن الإستفادة منها وايصالها اليهم خلال هذه الأيام.

ووجه بصرف مليون ونصف مساهمة المحافظة في رعاية ومساعدة اسر الشهداء  بواقع 500 الف لكل مديرية.

ولفت  قحيم إلى أهمية التكافل والتراحم بين الجميع ووحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية الذي يشكل عاملا أساسيا من عوامل الصمود والثبات وتحقيق النصر.

وأشاد القائم بأعمال المحافظ بتضحيات الشهداء والمرابطين ودورهم في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. معربا عن أمله في أن تضع المنظمات والمؤسسات الخيرية في أولويات برامجها دعم أسر الشهداء والمرابطين في الجبهات.
سبأ
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