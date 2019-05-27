ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 04:33:19ص
الرئيس المشاط يلتقي وزير النفط ويوجه بإنشاء شركة مساهمة لاستخراج المعادن
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية إبراهيم محمد الوريث.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .
النفط يعوض بعض الخسائر وبرنت يبقى دون 70 دولارا
ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل.
وحدة صنعاء بطلا لناشئي بطولة القدم الرمضانية
أحرز فريق وحدة صنعاء لقب بطولة ناشئي كرة القدم والتي أقيمت ضمن الملتقى الرمضاني إثر فوزه على نظيره 22 مايو بهدفين دون رد في المباراة النهائية للبطولة.
آخر الأخبار:
قحيم يتفقد أوضاع نزيلات الإصلاحية المركزية بالحديدة
مايو يحتفظ بالمركز الثالث في بطولة وحدة صنعاء لكرة القدم
مناقشة دعم ومساعدة أسر الشهداء والجرحى والأسرى بالحديدة
نيابة غرب الأمانة: ملف التحقيقات في جريمة الرقاص سيحال للجزائية خلال يومين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
نيابة غرب الأمانة: ملف التحقيقات في جريمة الرقاص سيحال للجزائية خلال يومين
[28/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
أكد وكيل نيابة غرب أمانة العاصمة القاضي عبدالله المهدي أن النيابة ستحيل خلال يومين ملف التحقيقات بجريمة قصف حي الرقاص للنيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة، ليتسنى لها استكمال إجراءات رفع الدعاوى الجنائية ضد المجرمين المنفذين لهذه الجريمة وشركائهم ومعاونيهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وفقاً للاختصاص النوعي.

وأوضح وكيل نيابة غرب الأمانة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة العامة أستقبلت دعاوى أولياء الدم والمصابين والمتضررين بالحق الشخصي والتي طالبوا فيها بمحاكمة دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وشركائهم.

وأشار إلى أن النيابة العامة بصدد تسلم آخر التقارير الطبية المتعلقة بضحايا العدوان بعد أن استلمت التقارير الطبية الأخرى وتقرير الأدلة الجنائية خلال الأيام الماضية.

ولفت إلى أن النيابة منحت تصاريح الدفن لجثث الشهداء إلى أوليائهم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك سواء من قبل النيابة أو الأدلة الجنائية.

وبين وكيل نيابة غرب أمانة العاصمة إن النيابة العامة قامت بالنزول إلى موقع الجريمة أثر حدوثها وفقاً للاختصاص المكاني وبحسب توجيهات النائب العام ونزلت معها الأدلة الجنائية ومدير أمن المنطقة الغربية ومختصون من مركز شرطة  22مايو.

وأكد أن النيابة قامت بإثبات الواقعة وكلفت الأدلة الجنائية باتخاذ الإجراءات الفنية وتوثيق الأدلة الجنائية للجريمة وتجميع وتحريز أجزاء الصاروخ واتخاذ كافة التدابير الفنية لفحصه.

وقال القاضي المهدي " تم معاينة جثث الشهداء بثلاجات المستشفيات التي نقلت إليها من قبل الطبيب الشرعي واستمعت النيابة لأقوال المصابين وإثبات حالاتهم وألزمت تلك المستشفيات بموافاتها بجميع التقارير الطبية حول تلك الحالات وحالات الإصابات الطفيفة الأخرى التي وصلت إليها.

وذكر أن النيابة قامت بتوثيق وإثبات الأضرار التي تعرضت لها المنشآت التعليمية التي تضررت من القصف وكذا مباني وممتلكات المواطنين ومن تلك المؤسسات معهد الرازي للعلوم الصحية الواقع بحي الرقاص، كما استمعت لأقوال شهود العيان.

وكان النائب العام القاضي نبيل العزاني وجه رؤساء النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات بتكليف النيابات المختصة مكانيا بالنزول الميداني لمباشرة التحقيق في وقائع الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق المواطنين والأعيان المدنية.

وشدد على ضرورة التنسيق مع مأموري الضبط القضائي لجمع الاستدلالات وإعداد التقارير الفنية المصورة والكتابية وكذا التقارير الطبية للجرحى وشهادات وفاة الشهداء، ورفع ملفات هذه القضايا إلى مكتب النائب العام لإتخاذ ما يلزم بشأنها وإحالتها للنيابة الجزائية المتخصصة للسير في إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبيها.
سبأ
  المزيد من (محلي)
قحيم يتفقد أوضاع نزيلات الإصلاحية المركزية بالحديدة
مناقشة دعم ومساعدة أسر الشهداء والجرحى والأسرى بالحديدة
تشييع جثمان الشهيد المقدم يحيى خزيمي بالحديدة
تدشين توزيع مساعدات غذائية في عبس بحجة (مصحح)
تدمير وإحراق خمس عربات ومدرعات للمرتزقة بعسير
عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية قبالة نجران
كسر زحف للمرتزقة في الربوعة بعسير
مصدر أمني يوضح أسباب إغلاق متجر سيتي ماكس بأمانة العاصمة
محافظ ذمار يطلع على أوضاع السوق المركزي وتأهيل مقلب المخلفات
تواصل أعمال اللجان المجتمعية لحصر المستحقين للزكاة في إب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
إصابة طفلين في صعدة بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان
[26/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بمحافظة الحديدة
[26/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by