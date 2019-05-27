محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثمان الشهيد المقدم يحيى خزيمي بالحديدة الحديدة - سبأ :

شيع بمحافظة الحديدة في موكب جنائزي مهيب جثمان المقدم يحيى محمد يحيى أحمد خزيمي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن.



وخلال مراسم التشيع التي تقدمها القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم وزملاء الشهيد، أشاد المشيعون بشجاعة الشهيد الخزيمي وما سطره الشهداء من ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات العزة والكرامة .



وأكدوا السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر على الغزاة المعتدين.



وقد ووري جثمان الشهيد يحيى الخزيمي بروضة الشهداء بمركز محافظة الحديدة.

سبـأ [28/مايو/2019]سبـأ