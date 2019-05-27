محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع مساعدات غذائية في عبس بحجة (مصحح) حجة - سبأ :

دشن مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بمحافظة حجة علان علي فضائل أمس ورئيس فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني الدكتور عبدالكريم نصار توزيع أربعة آلاف 835 سلة غذائية وخمسة آلاف حالة نقدية لنازحي منطقة بني حسن بمديرية عبس والمديريات المجاورة.



وخلال توزيع السلال الغذائية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر اليمني بدعم من الهلال الأحمر القطري والمبالغ النقدية المقدمة من الهلال الأحمر اليمني بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بحضور أمين عام المديرية دهل الطيب، ثمن فضائل المساعدات الإنسانية التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر القطري كونها جاءت والنازحين في أمس الحاجة لها، سيما مع انقطاع الحصص الغذائية من برنامج الغذاء العالمي لثلاثة أشهر مضت.



ولفت أن سيول الأمطار التي من الله بها على المديرية وما تسببت به من أضرار طالت مئات المساكن للأسر النازحة في عدد من المخيمات فاقمت من سوء الأوضاع.. داعيا الهلال الأحمر القطري إلى توسيع تدخلاته بما يسهم في تخفيف معاناة المتضررين من العدوان.



وثمن فضائل جهود قيادة المحافظة في المتابعة المستمرة لاحتياجات النازحين والمتضررين من العدوان، وكذا جهود القيادات الأمنية المتزامنة مع كل عمل إنساني يتم تنفيذه بالميدان .



بدوره أستعرض أمين عام المديرية حجم الاحتياج الكبير للخدمات للتخفيف من معاناة النازحين السابقين والجدد.. مشيرا إلى الوضع المأساوي لمئات الأسر النازحة التي حرمت لثلاثة أشهر من حصتها الغذائية المقدمة عبر برنامج الغذاء العالمي.



وثمن اللفتة الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر القطري وشريكها جمعية الهلال الأحمر اليمني.



من جانبه أشار الدكتور نصار إلى أن هذه التدخل لم يكن له أن يتم لولا جهود قيادتي المحافظة والهيئة الوطنية وتقديمها لكافة التسهيلات اللازمة.



عقب ذلك قام فضائل ونصار بزيارة شعبة جمعية الهلال الأحمر اليمني في المديرية، وأطلعا على سير العمل في مرافق الشعبة والخدمات التي تقدمها لمرتاديها من نازحين ومقيمين.



كما استمعا من مديرة الشعبة إلى شرح حول التحديات والمعوقات التي تواجهها خاصة في ظل الإمكانيات المتواضعة والمبنى غير المؤهل .. معربة عن املها في أن يسهم الهلال الأحمر القطري في دعم الشعبة بالإمكانيات الطبية والبشرية بما يمكنها من تقديم الخدمات المطلوبة للنازحين والمتضررين من العدوان .

سبـأ [28/مايو/2019]سبـأ