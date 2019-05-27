إرشيفيه تدمير وإحراق خمس عربات ومدرعات للمرتزقة بعسير [28/مايو/2019] عسير - سبأ :

دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم خمس عربات عسكرية ومدرعات لمرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية بقطاع عسير .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب انتهت بالسيطرة على المواقع .



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح العديد من المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير وإحراق ثلاث عربات عسكرية ومدرعة وإعطاب مدرعة أخرى خلال العملية .

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