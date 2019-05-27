|
تدمير وإحراق خمس عربات ومدرعات للمرتزقة بعسير
[28/مايو/2019] عسير - سبأ :
دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم خمس عربات عسكرية ومدرعات لمرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية بقطاع عسير .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب انتهت بالسيطرة على المواقع .
وأشار المصدر إلى مصرع وجرح العديد من المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير وإحراق ثلاث عربات عسكرية ومدرعة وإعطاب مدرعة أخرى خلال العملية .
سبـأ