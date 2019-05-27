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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 03:08:46ص
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إرشيفيه
تدمير وإحراق خمس عربات ومدرعات للمرتزقة بعسير
[28/مايو/2019] عسير - سبأ :
  دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم خمس عربات عسكرية ومدرعات لمرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية بقطاع عسير .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب انتهت بالسيطرة على المواقع .

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح العديد من المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير وإحراق ثلاث عربات عسكرية ومدرعة وإعطاب مدرعة أخرى خلال العملية .
سبـأ
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