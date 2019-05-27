محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر أمني يوضح أسباب إغلاق متجر سيتي ماكس بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :





كشف مصدر أمني عن أسباب الإغلاق المؤقت لمتجر سيتي ماكس في أمانة العاصمة.



وأوضحت المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحدى اللجان الميدانية المكونة من وزارة الصناعة ونيابة الأموال العامة والمختصين نزلت عصر أمس الاثنين 27 مايو إلى فرع سيتي ماكس بالستين الجنوبي لممارسة مهامها في الضبط والتفتيش للعملات غير القانونية لدى المنشأة التجارية.



وأكد أنه سبق ولمرات عديدة إبلاغ إدارة سيتي ماكس والتعميم عليها وإشعارها بعدم تداول هذه العملات الجديدة، ووجود صور لإعلانات منع التداول على جدران المتجر.



ولفت المصدر إلى أن اللجنة فوجئت بتعنت القائمين على المنشأة والتلفظ من قبل موظفي سيتي ماكس ووصل بهم الأمر إلى الاشتباك مع أعضاء اللجنة بالأيادي وحمل العصي والقطع الحديدية ورفع السلاح (مسدسات) على أفراد اللجنة المدنيين.



وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية المختصة قامت بالتدخل وضبط المعتدين المتسببين في المشكلة.

سبـأ [28/مايو/2019]سبـأ