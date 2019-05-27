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  رياضة
اختتام بطولة الفقيد عبد العزيز الحبيشي لكرة القدم في إب
[28/مايو/2019] إب ـ سبأ:
اختتمت بمحافظة إب اليوم البطولة الرمضانية الرابعة لكرة القدم علي کأس فقيد الوطن عبد العزيز الحبيشي، نظمها نادي شعب إب الرياضي.

وحقق فريق مستشفي الحمد كأس البطولة التي استمرت 20 يوما بمشاركة ست فرق رياضية، اثر تغلبه علي فريق مرکز تحطيم الاسعار برکلات الترجيح بنتيجة 5 /3 بعدالتعادل بهدف لكل منهما .

وكرم محافظ إب عبدالواحد صلاح والمنظمين والمتعاونين والحكام, أفضل لاعب في البطولة عبدالرحمن شهبين وصالح شحرة أفضل هداف ومروان هزاع أفضل حارس واللاعب المثالي أحمد الوجيه.

وثمن المحافظ صلاح جهود اللاعبين والإداريين والفنيين والمنظمين والداعمين للبطولة .. مؤكد ضرورة إستمرار تنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية في مختلف الألعاب على مدار العام.

ودعا القطاع الخاص إلى تبني ودعم مثل هذه البطولات وغيرها من الأنشطة الرياضية والشبابية التي تسهم في تنمية مهارات وقدرات الشباب.

وأبدى محافظ إب إستعداد قيادة المحافظة دعم ومساندة الأنشطة التي تسهم في تنشيط الحركة الرياضية والشبابية.

حضر التکريم وکيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل ومدير مکتب الشباب والرياضة إبراهيم المساوي وعضو اتحاد كرة القدم عبدالفتاح لطف ونائب رئيس نادي الشعب رشاد العواضي والشيخ نبيل الحبيشي نجل الفقيد وعدد من  الشخصيات الرياضية والاجتماعية بالمحافظة.
سبأ
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