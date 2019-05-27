وحدة صنعاء بطلا لناشئي بطولة القدم الرمضانية [28/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

أحرز فريق وحدة صنعاء لقب بطولة ناشئي كرة القدم والتي أقيمت ضمن الملتقى الرمضاني إثر فوزه على نظيره 22 مايو بهدفين دون رد في المباراة النهائية للبطولة.



سجل ثنائية الوحدة اللاعبان عبود الشامي في الدقيقة 40 و جمال العفارة في آخر دقيقة من عمر اللقاء الذي أقيم تحت الأضواء الكاشفة على ملعب وحدة صنعاء.



يذكر أن البطولة شاركت فيها ثمان فرق ضمن مجموعتين ضمت الأولى فرق أهلي صنعاء والوحدة ب وشعب صنعاء وفتح ذمار, بينما لعبت فرق اليرموك ووحدة صنعاء و22 مايو والعروبة في المجموعة الثانية.

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