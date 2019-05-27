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آخر تحديث: الثلاثاء، 28 - مايو - 2019 الساعة 01:35:37ص
الرئيس المشاط يناقش مع وزير الخارجية مستجدات عملية السلام
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله.جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بوزارة الخارجية وتواصلها مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في اليمن وكذا تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة.
الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق مختلفة في الضّفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنه نادي الاسير الفلسطيني في بيان اليوم .
النفط يعوض بعض الخسائر وبرنت يبقى دون 70 دولارا
ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بتخفيضات الإمدادات من أوبك، لكن برنت يظل دون مستوى 70 دولارا للبرميل.
تواصل بطولة الشطرنج الرمضانية بنادي وحدة صنعاء
واصل اللاعب أيمن الحليلة تصدر ترتيب بطولة الشطرنج الرمضانية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة إثر فوزه في الجولة الثامنة على اللاعب أحمد الذهب.
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  رياضة
وحدة صنعاء بطلا لناشئي بطولة القدم الرمضانية
[28/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
أحرز فريق وحدة صنعاء لقب بطولة ناشئي كرة القدم والتي أقيمت ضمن الملتقى الرمضاني إثر فوزه على نظيره 22 مايو بهدفين دون رد في المباراة النهائية للبطولة.

سجل ثنائية الوحدة اللاعبان عبود الشامي في الدقيقة 40 و جمال العفارة في آخر دقيقة من عمر اللقاء الذي أقيم تحت الأضواء الكاشفة على ملعب وحدة صنعاء.

يذكر أن البطولة شاركت فيها ثمان فرق ضمن مجموعتين ضمت الأولى فرق أهلي صنعاء والوحدة ب وشعب صنعاء وفتح ذمار, بينما لعبت فرق اليرموك ووحدة صنعاء و22 مايو والعروبة في المجموعة الثانية.
سبأ
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