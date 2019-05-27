محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يطلع على أوضاع السوق المركزي وتأهيل مقلب المخلفات ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم أوضاع السوق المركزي للخضروات والفواكه وسير العمل في إعادة تأهيل مقلب المخلفات بمدينة ذمار.



واطلع المحافظ المقدشي على أوضاع عدد من الشوارع بالمدينة وأسباب إعاقة حركة السير خلال موسم الأمطار.



وخلال الزيارات التي رافقه فيها عدد من قيادات المكاتب التنفيذية .. أكد المحافظ المقدشي أهمية تكاتف الجهود لمعالجة التحديات القائمة التي تواجه المجتمع والعمل على تلبية تطلعاته في إطار الإمكانيات المتاحة والدعم المقدم من قبل المنظمات في مختلف المجالات.



ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع السوق المركزي وتصريف مياه الأمطار في شارع الثلاثين بمدينة ذمار، وإيجاد الحلول المناسبة لتأهيل شوارع مدينة معبر وخاصة الرئيسة.



ولفت إلى أهمية إنجاز مشروع إعادة تأهيل مقلب المخلفات وفقا للمواصفات المحددة وبما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد المجتمع والعمل على تأهيل معدات وآليات صندوق النظافة والتحسين وإنجاح مهامه.



وحث المكاتب التنفيذية على الاضطلاع بدورها في توفير التمويلات المناسبة والتنسيق مع المنظمات لتنفيذ المشاريع الضرورية، وتعزيز آليات التنسيق بين المكاتب وتوحيد الجهود لحل الإشكاليات التي تواجه المجتمع.



وأكد محافظ ذمار أن قيادة السلطة المحلية تسعى لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم في كافة المجالات حسب الإمكانيات المتاحة.



رافقه خلال الزيارات مدراء مكتب الأشغال المهندس هيصمي الهيصمي وصندوق النظافة فيصل حسان ومكتب التخطيط المهندس سمير المذحجي وفرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المهندس منير المروني وفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس محمد المداني ومدير عام الوحدة الهندسية بديوان المحافظة المهندس عبدالقادر الديلمي.



إلى ذلك تفقد محافظ ذمار اليوم سير العمل في مسلخ المواشي التابع لفرع المؤسسة العامة للمسالخ بذمار.



وخلال الزيارة شدد المحافظ المقدشي على ضرورة الإلتزام بقرار منع ذبح الإناث من الأبقار والأغنام والماعز بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



وأشار إلى أهمية تنظيم أسواق اللحوم وتعزيز إجراءات الرقابة والتأكد من سلامة المواشي التي يتم ذبحها من الأمراض وضبط المخالفين.



وكان المحافظ المقدشي استمع من القائمين على المسلخ إلى شرح عن طبيعة العمل وآليات تحصيل الإيرادات.



سبأ [27/مايو/2019]سبأ